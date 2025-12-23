В Ингушетии нашли останки 60 человек и 200 артефактов в 2025 году

Археологические работы проводились на территории средневекового башенного комплекса Гирети

МАГАС, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты МГУ, единственной в Ингушетии школы каменщиков-реставраторов "Наследие" и археологического центра им. Е. И. Крупнова при проведении археологических работ на территории средневекового башенного комплекса Гирети в горах республики обнаружили останки более 60 человек и около 200 артефактов в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Наследия" Рамзан Султыгов.

"На территории комплекса в склепе нами выявлено около 200 предметов, не считая фрагментов тканей. В склепе исследовано около 60 погребений, на каждом из которых сохранились вещи повседневного или культового назначения. На некоторых костяках найдено по два три предмета одежды, что позволяет предположить наличие сложных многослойных костюмов. На данный момент проводим первичную консервацию тканей: они очищаются, укрепляются и фиксируются по современным методикам, чтобы перейти к этапу лабораторного исследования - специалисты проанализируют технику ткачества, состав волокон, красители и орнаментальные решения", - сказал Султыгов.

По его словам, такая работа проделывается для более точного определения хронологии и региональных особенностей костюмов.

"Работы в Гирети дают редкую возможность изучить сразу несколько аспектов материальной культуры средневековья - от антропологии до технологии ткачества. Для нас важно извлечь из склепа максимум информации. Речь идет о реальных свидетельствах ремесленных традиций, которые формировались здесь веками. Исследование текстиля, металла и архитектурных конструкций ведется в комплексе, что дает широкую научную картину и позволит впоследствии передать материалы в музеи и фонды", - заключил собеседник агентства.

Он добавил, что после завершения анализа итоговые данные и результаты исследований будут опубликованы в профильных научных изданиях, а часть находок представят на специализированной выставке.