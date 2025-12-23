Глава Башкирии сообщил о смерти жены муфтия Таджуддина
Редакция сайта ТАСС
10:51
УФА, 23 декабря. /ТАСС/. Жена Верховного муфтия РФ Талгата Таджуддина умерла, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
"Выражаю глубочайшие соболезнования нашему уважаемому Верховному муфтию Талгату-хазрату Таджуддину в связи со смертью его супруги Сании Габдрауфовны, с которой они прожили вместе почти шесть десятилетий", - написал он.
Хабиров выразил слова поддержки семье Верховного муфтия. "Разделяю вашу скорбь", - добавил глава республики.