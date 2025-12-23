Кремль: из зоны СВО уже вернулись 167 тыс. ветеранов боевых действий

В конце июня сообщалось, что около 137 тыс. участников специальной военной операции уже вернулись с фронта домой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий вернулись из зоны проведения специальной военной операции. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

"Сейчас вернулись в гражданскую жизнь 167 тыс. ветеранов специальной военной операции. 167 тыс. - уже цифра не маленькая, но мы все желаем победы. Если завтра победа, то вернется в несколько раз больше", - сказал Новиков.

Он добавил, что интеграция ветеранов специальной военной операции в мирную жизнь - это один из основных вызовов, который стоит перед властями всех уровней, необходимо создать комфортную среду для возвращения бойцов.

