Названы самые надоевшие мемы 2025 года
Редакция сайта ТАСС
10:51
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лабубу и мемы про юмор миллениалов стали самыми надоевшими мемами 2025 года по версии "ВКонтакте" и портала Memepedia.
"Антимемами" года также стали слова хип-хоп-исполнителя Ганвест, песня "Плывет веночек" Надежды Кадышевой и птица "Скебоб".
Лучшие мемы года - слова "Сам решу" из выпуска "Шоу Воли", картинки с "львом, который все делает без удовольствия", слово "окак" на картинке с котом в капюшоне, вирусная фраза "А ниче тот факт, что" из видео-пародий на подростков, и другие.