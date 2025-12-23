Названы самые надоевшие мемы 2025 года

Ими стали Лабубу и мемы про юмор миллениалов, сообщили "ВКонтакте" и портал Memepedia

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лабубу и мемы про юмор миллениалов стали самыми надоевшими мемами 2025 года по версии "ВКонтакте" и портала Memepedia.

"Антимемами" года также стали слова хип-хоп-исполнителя Ганвест, песня "Плывет веночек" Надежды Кадышевой и птица "Скебоб".

Лучшие мемы года - слова "Сам решу" из выпуска "Шоу Воли", картинки с "львом, который все делает без удовольствия", слово "окак" на картинке с котом в капюшоне, вирусная фраза "А ниче тот факт, что" из видео-пародий на подростков, и другие.