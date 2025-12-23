Кремль: блокировка звонков в мессенджерах помогла снизить число мошенничеств

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что за последний год российские пенсионеры отдали мошенникам 400 млрд рублей, эти средства пошли в том числе на нужды ВСУ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Частичное ограничение звонков в иностранных мессенджерах помогло снизить число случаев кибермошенничества в РФ. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

Он отметил, что за последний год российские пенсионеры отдали мошенникам 400 млрд рублей, эти средства пошли в том числе на нужды ВСУ. "Хотя благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений кибермошенничества - она снижается", - сказал Новиков.