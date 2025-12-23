Верховный суд: критика общественных деятелей не является разжиганием вражды

Это вновь прописал ВС в поправках в постановление от 28 июня 2011 года "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Критика общественных и политических деятелей не является разжиганием ненависти или вражды. Это вновь прописал Верховный суд РФ в поправках в постановление от 28 июня 2011 года "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", принятых на заседании пленума под председательством Игоря Краснова.

Положения о том, что "критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды", также дополнены тем, что не является возбуждением вражды и критика политических и общественных деятелей. Изменения связаны с тем, что ранее эта норма была со ссылкой на Декларацию о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 2004 года и практику ЕСПЧ.

"При установлении в содеянном в отношении должностных лиц (профессиональных политиков) действий, направленных на унижение достоинства человека или группы лиц, судам необходимо учитывать положения ст. 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 2004 года, и практику Европейского Суда по правам человека", - говорилось в прежнем варианте постановления со ссылкой на эти документы. Согласно им, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации; государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. А критика в средствах массовой информации должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.

После выхода России из Совета Европы Верховный суд устранил ссылки на его документы.