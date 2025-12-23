Участники движения студенческих отрядов впервые отправятся работать на "Автоваз"

В зимней смене трудового проекта РСО примут участие более 80 студентов из Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа и Кемеровской области

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба РСО

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Участники движения Российских студенческих отрядов (РСО) впервые отправятся работать на "Автоваз" в Тольятти (Самарская область) этой зимой. Зимний межрегиональный трудовой проект на территории акционерного общества стартует 12 января, сообщили ТАСС в пресс-службе РСО.

"У Российских студенческих отрядов накоплен успешный опыт взаимодействия с крупнейшими промышленниками нашей страны, в том числе с "Камазом" и предприятиями ОСК. Мы в движении хорошо понимаем, какой серьезный запрос на рабочие кадры существует сегодня. Расширение числа наших партнеров, подключение такого флагмана, как "Автоваз", - лучшее подтверждение того, что мы движемся верным путем", - сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев, отметив, что РСО для работодателей - "это не просто закрытие сезонных потребностей, а кадровый резерв и возможность воспитать своих будущих штатных специалистов".

В зимней смене трудового проекта РСО на производстве "Автоваза" примут участие более 80 студентов из Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа и Кемеровской области (Кузбасс). Они будут задействованы на должностях сварщиков на машинах контактной (прессовой) сварки, слесарей механосборочных работ и маляров. Помимо работы, студотрядовцы также примут участие в творческих и спортивных мероприятиях, добровольческих выездах в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО", социально-полезной деятельности и встречах с представителями движения.

По словам руководителя штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа (ПФО) Алексея Нагина, работа с "АвтоВАЗом" является "логичным продолжением работы РСО в студенческих производственных отрядах". "Уверен, что старт данного проекта даст виток развития, как для студенческих отрядов Самарской области, так и для отрядов Приволжского федерального округа в целом", - добавил Нагин.

"Автоваз" на сегодняшний день является крупнейшим производителем легковых автомобилей в Восточной Европе. Завод основан в 1996 году на территории города Тольятти, где находится штаб-квартира и основное производство. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций России и занимается производством автомобилей собственной торговой марки Lada.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение молодежи в России. В 2025 году в РСО состоят более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов страны.