На Ставрополье перезахоронили останки 32 красноармейцев

Память погибших солдат почтили минутой молчания

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Церемония захоронения останков 32 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла на Ставрополье. Красноармейцы погибли при освобождении Степновского района от оккупации, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"Активную и кропотливую работу по поиску останков солдат и офицеров проводят на территории "Рубежа воинской доблести" участники военно-патриотического клуба "Русские витязи", поисковых отрядов "Георгиевская крепость" и "Сыны Отечества". В этом году проведено пять "Вахт памяти". В ходе этих работ близ бывшего хутора Нортон были найдены и подняты из земли останки 32 бойцов Красной Армии, погибших в боях при освобождении района от немецко-фашистской оккупации", - говорится в сообщении.

Останки красноармейцев захоронили на мемориале Вечной Славы в селе Степном. Память погибших солдат почтили минутой молчания, во время церемонии прошла панихида.

"Мы хотим, чтобы наши дети знали и помнили историю большой страны и своей малой родины. Конечно, для всех нас крайне важно, чтобы воины, отдавшие жизнь в кровопролитных сражениях Великой Отечественной войны, покоились в земле, которую они защищали, в земле, которая стала им последним пристанищем. Каждое воинское захоронение - это святое место", - цитирует управление главу округа Сергея Лобанова.

Хутора Нортон существовал на территории Степновского района Ставрополья. В конце 1942 года во время боев с фашистскими войсками, оккупировавшими территорию региона, населенный пункт был разрушен.