В Тюменской области ввели штормовое предупреждение из-за морозов

В регионе ожидается небольшой, умеренный снег

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тюменской области из-за аномальных морозов до минус 39 градусов, которые преимущественно ожидаются в северных районах региона до 26 декабря, сообщили в инфоцентре правительства региона.

"Штормовое предупреждение. 25 декабря прогнозируется резкое похолодание, температура ночью от минус 29 градусов до минус 34 градусов, в северных районах до минус 39 градусов, в юго-восточных районах до минус 24 градусов, днем до минус 32 градусов. 26 декабря - сохранение мороза, температура ночью до минус 33 градусов, местами до минус 38 градусов, днем до минус 25, местами до минус 30", - говорится в сообщении.

Также по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в регионе ожидается небольшой, умеренный снег.