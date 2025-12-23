Запорожская область получила 20 тонн мандаринов от Абхазии к Новому году

Акция прошла при содействии МЧС России, которое предоставило транспорт для перевозки фруктов

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Республика Абхазия передала Запорожской области свыше 20 тонн мандаринов для детей, пенсионеров и бойцов СВО к Новому году. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"Более 20 тонн мандаринов поступили в Запорожскую область, они были переданы по поручению президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунбы. Эта гуманитарная акция в преддверии Нового года символизирует связь между народами Абхазии и новых регионов России, а также всей Российской Федерации. Сегодня много ребят, в том числе из Абхазии, участвуют в специальной военной операции. Они разделяют наши ценности, нашу озабоченность тем процветанием нацистской идеологии, которое происходит на Украине", - рассказал Бибаров-Государев.

Он добавил, что запорожские общественники занимаются распределением новогодних фруктов. "В первую очередь они будут переданы детям, пенсионерам и другим жителям региона. Конечно, часть отправим бойцам СВО, которые сегодня на линии боевого соприкосновения защищают наш покой", - акцентировал собеседник агентства.

Глава запорожской ОП отметил, что акция прошла при содействии МЧС России, которое традиционно предоставляет транспорт для перевозки фруктов.