В Омске благодаря газификации снизили выбросы в атмосферу на 6,7 тыс. тонн

До конца 2025 года в городе планируется газифицировать еще 264 домовладения, что даст снижение еще на 336 тонн

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Газификация частного сектора в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы, снизила выбросы загрязняющих веществ на 6,7 тыс. тонн. Об этом сообщил в своем бюджетном послании Законодательному собранию Омской области губернатор Виталий Хоценко.

"С 2022 года по сентябрь текущего года газифицировано более 5 тыс. домовладений, благодаря чему выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 6,7 тыс. тонн, объем федерального финансирования составил более 827 млн рублей", - сказал Хоценко.

Всего, по данным Росприроднадзора, по итогам 2024 года в Омске в атмосферу было выброшено порядка 159,3 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Губернатор отметил, что до конца 2025 года в городе планируется газифицировать еще 264 домовладения, что даст снижение еще на 336 тонн. На эти цели региону дополнительно выделено из федерального бюджета 55,1 млн рублей.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.