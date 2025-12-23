В Москве на Цветном бульваре открылась фотовыставка о построенных в 2025 году объектах

Экспозиция призвана познакомить жителей и гостей столицы с примерами обновления и строительства, показать результаты комплексного развития городского пространства и подчеркнуть важность архитектурного наследия и новых проектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Градостроительный комплекс Москвы открыл фотовыставку об объектах транспортной, социальной и жилой инфраструктуры, возведенных в Москве за 2025 год. Экспозиция представлена на Цветном бульваре до 11 января включительно, сообщили в пресс-службе комплекса.

"На фотовыставке "Построено в Москве" жители и гости столицы могут узнать о школах, детских садах, спортивных комплексах, дорогах, мостах, домах по программе реновации и прочих объектах, построенных за последний год за счет инвесторов и городского бюджета. Так, на выставке можно увидеть фотографии объектов, открытых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, среди которых Национальный космический центр, станции нового участка Троицкой линии метро - "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ", - а также многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира", - говорится в сообщении.

Кроме этого, представлены фотографии других важных инфраструктурных объектов - уникальных с точки зрения архитектуры мостов, современных больниц, необходимых городу дорожных развязок и образовательных объектов, оснащенных в соответствии с современными тенденциями и техническими возможностями.

"Например, современный детский сад на 350 мест в Филимонковском районе, построенный из экологичных материалов, а также новый учебный корпус школы №1329 в районе Тропарево-Никулино, где оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы и робокласс. В том числе посетители смогут увидеть изображения шестиполосного арочного моста Академика Королева, соединившего Филевскую пойму и Шелепихинскую набережную, а также участка трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - важнейшей части транспортного каркаса ТиНАО", - анонсировали в комплексе.

Также на выставке представлены снимки самого длинного надземного перехода на МКАД протяженностью более 315 м вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе, нового Дворца бракосочетания в Митине, физкультурно-оздоровительного комплекса "Акварис" в Зябликове, музейно-выставочного центра "Зиларт" и других объектов, которые дополнили городскую инфраструктуру и улучшили качество жизни горожан.

"Экспозиция призвана познакомить москвичей и гостей столицы с вдохновляющими примерами обновления и строительства, показать результаты комплексного развития городского пространства и подчеркнуть важность архитектурного наследия и новых проектов", - заключили в пресс-службе.