На "Ленфильме" спустя 15 лет возродили новогодние елки для детей

С 23 декабря по 5 января в историческом четвертом павильоне киностудии состоится серия представлений по сказке "Снежная королева"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Традицию проведения новогодних елок для детей после 15-летнего перерыва возродили на "Ленфильме", передает корреспондент ТАСС. С 23 декабря по 5 января в историческом четвертом павильоне киностудии состоится серия представлений по сказке "Снежная королева".

"Прекрасный символ возрождения "Ленфильма", что спустя 15 лет новогодние елки возвращаются сюда, и эти павильоны будут наполнены не только профессиональными сложными съемками, но и прекрасными детскими праздниками. С наступающим Новым годом!" - сказал перед началом представления вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Гостями первой программы стали дети участников специальной военной операции. "Этот павильон <…> сегодня превратится в замок Снежной королевы, и сегодня вас ждут самые настоящие новогодние чудеса", - поприветствовала зрителей генеральный директор "Ленфильма" Надежда Андрющенко.

К ним также обратилась со сцены советская и российская киноактриса, кинорежиссер и сценарист Наталья Бондарчук. "Я счастлива быть здесь, на любимейшей киностудии "Ленфильм". Я здесь снималась в фильме "Звезда пленительного счастья ". Здесь снималась народная артистка СССР Инна Владимировна Макарова, моя мамочка (на "Ленфильме" она снялась в картинах "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек" и целом ряде других - прим. ТАСС)", - сказала она, также поздравив киностудию и юную аудиторию с возвращением доброй традиции новогодних программ.

В знаменитом съемочном павильоне киностудии выстроены грандиозные декорации. Детей ждут захватывающие киноспецэффекты: "криопушки создадут настоящие снежные бури, а сияющие стробоскопы помогут героям развеять ледяные чары", отметили на "Ленфильме". Также для гостей подготовлены фотозоны, где можно сделать праздничные снимки с героями ленфильмовских сказок.

В 2026 году исполнится 60 лет с момента съемок фильма "Снежная королева" Геннадия Казанского, которые проходили в этих стенах. На киностудии сейчас работает выставка "Сказка за сказкой. Рождение чуда", рассказывающая о том, как создавались эта и другие легендарные отечественные картины - "Золушка", "Старик Хоттабыч", "Три толстяка", "Тень". Экспозиция будет доступна для посещения по 15 января.