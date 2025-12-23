Росприроднадзор заявил о росте численности волков по всей Европе

Говорить о том, что именно российские хищники угрожают оленям в Финляндии, странно и бессмысленно, указал советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Численность волков выросла во всей Европе, говорить о том, что именно российские хищники угрожают оленям в Финляндии, странно и бессмысленно. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Ранее сайт CNN сообщил, что численность северных оленей в Финляндии снижается из-за частых нападений волков. Утверждается, что волки пришли из России, где расплодились по причине того, что на них меньше охотятся.

"Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание", - сказал Амирханов.

Кроме того, продолжил он, волки питаются не только оленями, но и другими животными.

"Такого количества оленей все равно никогда не было, чтобы он являлся главным источником пропитания для волков, даже для полярных", - добавил эксперт.

Он также отметил, что численность волков зависит от организации охотничьего хозяйства. Так, в СССР государство платило охотникам 60 рублей за каждую шкуру волка, поэтому их численность была под контролем.