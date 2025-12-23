Больше имен жертв геноцида советского народа установят поисковики благодаря грантам

По словам зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлии Сарановой, государство на законодательном уровне признает поисковую работу неотъемлемой частью дела по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны

ТВЕРЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Гранты помогут поисковым отрядам снизить финансовую нагрузку на проведение раскопок, а также идентификацию и перезахоронение жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это значит, что больше героев обретут покой на малой родине, рассказала ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова.

Саранова является соавтором принятого во вторник закона, благодаря которому поисковые отряды с 1 января 2026 года будут считаться социально ориентированными некоммерческими организациями и получат соответствующую поддержку властей, в том числе имущественную и финансовую.

"Соответственно, теперь поисковые работы будут проходить чаще, значит, все больше жертв геноцида советского народа обретут покой и, возможно, отправятся в свой родной край, на перезахоронение , а у родственников появится шанс почтить их память", - сказала Саранова.

По ее словам, государство на законодательном уровне признает поисковую работу неотъемлемой частью дела по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Законом прямо закрепляется, что к социально значимым видам деятельности НКО относится проведение поисковых работ, направленных на выявление неизвестных захоронений, перезахоронение непогребенных останков, установление имен погибших, а также участие в мероприятиях по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа в годы войны 1941-1945 годов. "Для Тверской области эта тема имеет особое значение. Поисковое движение в нашем регионе - одно из самых сильных и авторитетных в стране, с многолетней историей и огромным вкладом в сохранение исторической памяти. Тысячи судеб восстановлены, сотни имен возвращены из небытия, десятки воинских захоронений приведены в порядок именно благодаря работе поисковиков", - сказала депутат.

Она отметила, что законопроект также предусматривает полномочия региональных органов власти по принятию решений в сфере организации захоронений, установления охранных зон, ограничения хозяйственных работ на местах обнаружения останков. Это позволит не только сохранить память, но и защитить ее от утраты и искажения. "Поддержка поискового движения - это не про прошлое, это про ответственность перед будущими поколениями. Про уважение к подвигу наших дедов и прадедов и про сохранение правды о войне на конкретных человеческих историях, а не абстрактных цифрах", - добавила Саранова.