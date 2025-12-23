В Мурманской области устраняют перебои с интернетом из-за аварии

Перебои с подключением начались около 13:30 мск

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ограничения доступа к интернету от "Ростелекома" фиксируют жители Мурманской области из-за аварии на магистральной линии. Об этом сообщили в пресс-службе компании-провайдера, который приступил к восстановлению связи.

"В Мурманской области фиксируются ограничения с доступом к сети интернет из-за аварии на магистральной линии. Инцидент произошел на территории Республики Карелия", - говорится в сообщении, при этом не указывается число жителей региона, которых коснулась проблема.

Отмечается, что "Ростелеком" принимает все необходимые меры для восстановления работы услуг связи.

Первые перебои с подключением начались около 13:30 мск, сайты стали загружаться с перебоями, была сильно замедлена работа мессенджеров.