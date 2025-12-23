КС разъяснил ситуацию с взысканием индексации выплат по возмещению вреда здоровью

Индексация не может быть взыскана судами отдельно, поставил КС РФ

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Индексация является неотъемлемой частью выплаты пособия по возмещению вреда здоровью и не может быть взыскана судами отдельно. Об этом сообщается в постановлении Конституционного суда РФ.

Правовой вопрос возник в связи с жалобой ветерана боевых действий на территории Чеченской Республики Владимира Ячменева. Заявитель во время службы был неоднократно ранен и после увольнения не смог получить единовременную выплату по состоянию здоровья по закону "О противодействии терроризму".

Через время суды признали его право на пособие и взыскали его с учетом индексации. Однако при последующем пересмотре дела вышестоящие инстанции не нашли оснований для индексации и потребовали поворота исполнения судебного акта.

Позиция Конституционного суда

Гражданский процессуальный кодекс РФ допускает обратное взыскание исполненного по отмененному решению суда, однако устанавливает особые гарантии для дел о возмещении вреда здоровью. Поворот исполнения по ним возможен лишь в исключительных случаях, например, если решение было основано на подложных документах.

Индексация является антиинфляционным механизмом, неотъемлемой частью самой выплаты, а не самостоятельным имущественным требованием. Поэтому суммы индексации к пособиям, носящим характер возмещения вреда здоровью, наследуют их правовую природу и пользуются той же специальной защитой от обратного взыскания. А значит, законоположение не дает суду права рассматривать суммы индексации как отдельное имущество и требовать поворот исполнения решения. Дело подлежит пересмотру в соответствии с данной правовой позицией КС РФ.