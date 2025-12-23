"Роснефть" презентовала новый автомаршрут "Горные выходные" в Самарской области

Путь включил в себя, в частности, акватермальный комплекс "Волжские термы" и парк "Пара Альпак"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Роснефть", Министерство туризма Самарской области и туристский информационный центр Самары представили новый туристический маршрут "Горные выходные", сообщила компания.

Как отметили в "Роснефти", новый маршрут разработан специально для автолюбителей и соединяет рекреационные, образовательные и спортивные объекты Самарской и Саратовской областей. Презентация нового туристического проекта состоялась на автозаправочном комплексе "Роснефть" в Новокуйбышевске, где автолюбители познакомились с маршрутом и приняли участие в новогодней викторине.

Начать путешествие можно с отдыха от городского ритма жизни, посетив семейный акватермальный комплекс "Волжские термы", отмечено в сообщении. Курорт предлагает гостям оздоровиться в бассейнах под открытым небом, погрузиться в мир ароматерапии в комплексе бань и саун или посетить водные аттракционы.

Следующая локация - детский технопарк "Кванториум - 63 регион". Это инновационная площадка интеллектуального развития и досуга детей и подростков, которая создана на базе одного из крупнейших в России технопарков "Жигулевская долина". На занятиях в Кванториуме школьники откроют увлекательный мир науки и изобретений. Юные гости могут выбрать направление по интересам: узнать, как устроены летательные аппараты, и конструировать свои собственные, создавать ЗD-обьекты и познакомиться с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностями, освоить языки программирования, проектировать и конструировать роботов или создавать космические аппараты.

Еще одна точка маршрута - многофункциональный стадион "Самара Арена". Зимой он предлагает посетителям всех возрастов мир активных развлечений: от лыжных трасс и ледового катка до горок для тюбинга. На территории комплекса проходят тематические выставки, экскурсии по оригинальным арт-объектам и фотозонам.

Далее по пути остановка в семейном парке "Пара Альпак", который расположился на берегу Волги. Питомник знакомит детей и взрослых с дружелюбными альпаками и другими четвероногими обитателями фермы. Здесь гости могут посетить мастер-классы и семинары, пройти анти-стресс сеансы альпакотерапии.

Конечная точка маршрута - горнолыжный комплекс "Вишневая гора" в живописном лесопарке Саратова с видом на город и величественную Волгу. Здесь можно испытать восторг от скоростного спуска по заснеженной трассе и приобщить всю семью к активным зимним развлечениям и спорту. На курорте работают трассы разной сложности, имеется детский спуск с подъемником для начинающих. Современная система искусственного оснежения позволяет обеспечить условия для катания до начала обильных снегопадов, а мощная подсветка трасс делает комфортным катание и в вечернее время суток.

"Горные выходные" - четвертый туристический маршрут, разработанный "Роснефтью" совместно с Министерством туризма Самарской области в рамках подписанного в 2024 году меморандума о сотрудничестве между компанией и властями региона. Ранее жителям и гостям региона были представлены маршруты "Жигулевские выходные", "Заволжские горизонты" и "Уральский ветер". "Роснефть" активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма - совместно с партнерами разработано уже более 50 маршрутов для автопутешествий по стране.