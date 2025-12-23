В Ярославле приостановили работу ТЮЗа

Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Работа Ярославского государственного театра юного зрителя имени В. С. Розова приостановлена на месяц из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города Ярославля.

"Кировский районный суд г. Ярославля выявил серьезные нарушения правил противопожарной безопасности в Ярославском ТЮЗе и временно приостановил его работу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 13 ноября государственный инспектор Ярославской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ярославской области составил в отношении ТЮЗа протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В период с 3 по 16 ноября в помещениях театра была проведена плановая выездная проверка, в ходе которой было установлено повторное совершение административного правонарушения, связанное с необеспечением работоспособности и исправности автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

19 декабря по результатам дополнительной выездной проверки выявлено, что ТЮЗ частично устранил нарушения, однако до настоящего времени не устранено большое количество выявленных нарушений. "Государственному учреждению культуры Ярославской области "Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова" назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности в помещениях на срок 30 суток", - говорится в сообщении.