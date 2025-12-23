Журналиста Романа Анина лишили российского гражданства

Главный редактор интернет-издания "Важные истории" осужден за фейки о ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

МОСКВА, 23 декабря./ТАСС/. Главный редактор интернет-издания "Важные истории" (признано в РФ иноагентом) Роман Анин (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, лишен российского гражданства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

"После рассмотрения материалов, собранных сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области, на основании подпункта "а" пункта 2 части 1 статьи 22 федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" прекращено гражданство Российской Федерации, приобретенное ранее, гражданину 1986 г. р.", - сказали в пресс-службе. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что речь идет именно об Анине.

Анин, уроженец Республики Молдова, в 2006 году был принят в гражданство Российской Федерации. До 2024 года он был зарегистрирован на территории Дзержинского района Ярославля.

Дорогомиловский суд Москвы 31 марта заочно приговорил Анина к 8 годам 6 месяцам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Суд также приговорил к 8 годам 6 месяцам заочно бывшую журналистку "Важных историй" Екатерину Фомину. Ей также запрещено три года администрировать блоги. Срок наказания исчисляется с момента их задержания или депортации в РФ.

Анин объявлен в розыск по обвинению по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти). Ранее по той же статье была заочно арестована Фомина.

Как установил суд, в июле 2022 года Фомина вышла на связь с ефрейтором Даниилом Фролкиным, механиком-водителем одной из воинских частей, которая в тот момент выполняла задачи, связанные с СВО на Украине. Журналистка заявила, что располагает компрометирующими его материалами, за неразглашение которых он дал ей интервью с недостоверной информацией о действиях ВС РФ. Она также обещала ефрейтору выезд в одну из стран НАТО, где ему предоставят политическое убежище. Однако это обещание выполнено не было. Позднее Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5 годам 6 месяцам условно по статье о распространении ложной информации о ВС РФ.