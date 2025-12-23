В Севастополе отреставрировали пушки XIX века

Орудия установят в яхтенной марине

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Реставрация пушек XIX века, которые в начале года были демонтированы с набережной города Балаклава (входит в состав Севастополя), завершена. В будущем их установят на берегу строящейся яхтенной марины, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее в ПАО "Мостотрест" сообщали, что сотрудники компании демонтировали стволы орудий из набережной Балаклавской бухты - они были вмурованы туда около полутора веков. Руководитель севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер" Илья Давыдов пояснял, что в XIX веке это было обычной практикой - устаревшие орудия, чтобы не выбрасывать, приспосабливали как кнехты - тумбы для закрепления швартовых концов причаливающих судов. По его данным, оба орудия были изготовлены до начала Крымской войны 1853-1856 годов.

"Сегодня их поставили у памятника на Катерной улице (у памятника 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России - прим. ТАСС). После завершения всех строительных работ в Балаклаве отреставрированные орудия будут возвращены на свое историческое место в обновленном пространстве яхтенной марины", - написал Развожаев.

Он пояснил, что пушки были демонтированы, когда начались подготовительные работы по реконструкции набережной, где они стояли. Орудия передали севастопольской региональной общественной организации "Гренадер", которая при поддержке правительства Севастополя занялась их восстановлением.

"В процессе реставрации с орудий удалили многолетний слой коррозии и краски, что позволило обнаружить заводские клейма, эта находка - ключ к датировке и истории каждого ствола. Теперь пушки установлены на аутентичные морские лафеты. Это - часть большого образовательного проекта по популяризации героев Первой обороны Севастополя "Крымская война. Защитники Севастополя", реализуемого впервые на средства Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию истории и передачу эстафеты памяти молодому поколению", - добавил губернатор.

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Считается, что героическая оборона позволила ускорить окончание войны.

О яхтенной марине

Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры с длиной причалов до 1 941 м, инфраструктуры для обслуживания яхт, создание благоустроенной набережной. Строители планируют обустроить стоянку международного уровня для 613 судов, заправочные станции на воде и локальную очистную систему. По оценкам региональных властей, объем частных инвестиций в инфраструктуру яхтенной марины в Балаклаве минимум втрое превысит вложения государства и составит ориентировочно до 50 млрд рублей.