В Якутии призвали внедрить меры поддержки работников с семейными обязанностями

У людей должна быть возможность совмещать работу и семью, отметил глава республики Айсен Николаев

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев © Артем Геодакян/ ТАСС

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе послания Госсобранию Якутии призвал внедрить меры поддержки работников с семейными обязанностями.

В Якутии внедрят корпоративный демографический стандарт по аналогии с инициативой, принятой в июне в России. Демографический стандарт призван стимулировать участие бизнеса в улучшении демографической ситуации.

"Необходимо начать повсеместное внедрение демографического стандарта, в том числе в рамках разработки республиканского трехстороннего соглашения в области социально-трудовых отношений на период до 2028 года. Прошу правительство республики, Федерацию профсоюзов и региональное объединение работодателей закрепить в новом соглашении внедрение мер поддержки работников с семейными обязанностями. Это могут быть выплаты при рождении детей, компенсации затрат на образование и медицину, помощь в решении жилищных проблем, а также гибкий график рабочего времени и дополнительные выходные дни. У людей должна быть возможность успешно совмещать работу и семью. Это лучшая мотивация к родительству и многодетности, к укреплению семейных ценностей", - сказал Николаев.

Глава Якутии отметил, что работодатели республики уже вкладываются в укрепление здоровья работников и членов их семей. В их числе такие предприятия, как "Сахатранснефтегаз", Якутский хлебокомбинат, Якутцемент, "Полярные авиалинии". По его словам, примером высокой корпоративной ответственности остается компания "Алроса".

По данным регионального правительства, в Якутии за 11 месяцев родились 9 514 малышей. Якутия - единственный субъект Дальнего Востока, в котором с 2014 года постоянно растет численность населения, по естественному приросту населения она занимает восьмое место в стране.

По результатам работы системы мер поддержки федерального и регионального уровней - от рождения ребенка до его совершеннолетия - республика сохраняет лидирующие позиции по основным демографическим показателям среди регионов Дальнего Востока и РФ. В Якутии в два раза увеличен размер маткапитала "Семья" при рождении третьего и последующих детей, который сейчас составляет 316 тыс. 200 рублей. До 2027 года продлен срок действия целевого капитала "Дети столетия", его размер - более 116 тыс. рублей. Также с 1 января 2024 года молодые семьи при вступлении в брак получают единовременную денежную выплату в размере 50 тыс. рублей.