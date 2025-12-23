На Украине боятся фальсификаций при онлайн-голосовании на выборах

Такого мнения придерживаются более 50% украинцев, следует из опроса украинского издания "Деловая столица" и "Нью Имидж Маркетинг Групп"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Больше половины украинцев (50,5%) боятся, что онлайн-голосование на возможных будущих выборах главы государства может привести к фальсификации результатов. Об этом свидетельствует совместный опрос украинского издания "Деловая столица" и "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Еще 36% опрошенных считают, что разрешение голосовать на выборах онлайн позволит украинцам за рубежом в полной мере участвовать в избирательном процессе. При этом опасение из-за риска фальсификации результатов при таком формате голосования уже высказали украинские депутаты. Как сообщило издание "Страна", парламентарий Дмитрий Микиша из правящей фракции "Слуга народа" считает невозможным гарантировать анонимность голосующих онлайн избирателей, а экс-глава СБУ, депутат Валентин Наливайченко отмечает вероятность утечки данных или взлома приложения, где может быть организовано голосование.

Кроме того, по результатам опроса, в случае проведения выборов в Верховную раду украинцы все еще отдают предпочтение условной партии экс-главкома ВСУ, а ныне - посла Украины в Великобритании Валерия Залужного - за нее проголосовали бы 13,2% респондентов. Условная партия Залужного уже не в первый раз возглавляет партийный рейтинг на возможных парламентских выборах. Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Владимира Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Позже Зеленский также высказался за разрешение избирателям голосовать онлайн, в том числе из-за границы, но признал, что против этого выступает оппозиция в парламенте.