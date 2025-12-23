В Якутии появится программа по созданию здоровьесберегающей среды в школах

В учреждениях, в частности, будут проводить ежегодные скрининги здоровья и телемедицинские консультации

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе послания Госсобранию Якутии анонсировал появление в 2026 году республиканской межведомственной программы по созданию здоровьесберегающей среды в каждой школе.

"В 2026 году начнет действовать республиканская межведомственная программа. Ее цель - создание здоровьесберегающей среды в каждой школе: от ежегодных скринингов и электронных паспортов здоровья до здорового питания, телемедицинских консультаций для детей в отдаленных улусах (районах - прим. ТАСС)", - сказал Николаев. С 1 сентября в 96 школах открыты лицензированные медицинские пункты.

Также глава региона поручил правительству подготовить и принять новую региональную программу по здоровьесбережению на период до 2030 года. "Программа должна содержать конкретные меры по всем направлениям - от масштабных информационных кампаний и социальной рекламы до укрепления наркологической службы, расширения сети психологической и кризисной помощи. Надо честно и открыто принять вызовы, надо перейти к реальной работе для благополучия жителей республики сейчас и в будущем", - сказал он.

"В этом году серьезной проблемой для многих людей стали перебои с льготным лекарственным обеспечением. На 2026 год в государственном бюджете на эти цели заложено 3,8 млрд рублей, на 1,2 млрд рублей больше, чем в этом году. Правительству необходимо обеспечить стабильное, своевременное финансирование без уменьшения объемов. Такой же подход должен быть в части финансирования санитарной авиации, на которую предусмотрено 2,6 млрд рублей. Это почти двукратное увеличение к 2025 году. В сложное время, да еще в наших суровых условиях, эти вопросы имеют жизненно важное значение для всех жителей республики", - отметил Николаев.