Новый терминал аэропорта Казани планируют открыть к 30 августа 2026 года

Стоимость его строительства составит 20 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Новый терминал в международном аэропорту Казани планируют открыть в 2026 году ко Дню Республики Татарстан, который отмечается 30 августа. Об этом сообщил журналистам глава Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции.

"Мы на следующий год новый терминал откроем. <...> К 30 августа мы постараемся этот новый терминал [открыть]", - сказал Минниханов.

Ранее глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов сообщал, что строительство нового терминала в международном аэропорту Казани обойдется в 20 млрд рублей. Пресс-служба правительства России по итогам визита вице-премьера РФ Виталия Савельева в Республику Татарстан сообщала, что новый пассажирский терминал международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая сможет обслуживать более 5,7 млн пассажиров в год.

Из международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая выполняются рейсы по более чем 80 направлениям. Аэропорт рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров в год, при этом в 2023 году он принял вдвое больше пассажиров. За 2024 год было обслужено 5,3 млн пассажиров.