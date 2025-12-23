В Белграде могут открыть представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи

Это будет центр притяжения молодежи, площадка для совместных мероприятий и витрина проектов российских молодежных организаций, указал генеральный директор ДВФМ Дмитрий Иванов

БЕЛГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) может открыться в столице Сербии. Об этом заявил генеральный директор Дирекции Дмитрий Иванов по итогам встречи с сербской молодежью в ходе визита российской делегации в Белград.

Встреча Дмитрия Иванова и сенатора РФ Александра Волошина с участниками фестиваля из Сербии прошла 22 декабря в формате открытого диалога в Белграде. В ходе встречи представлены итоги развития российско-сербского молодежного сотрудничества в 2025 году, а также ключевые проекты, запланированные на 2026 год.

"Совместно с нашими коллегами в Белграде мы обсуждаем открытие Представительства ДВФМ в Сербии. Это будет центр притяжения молодежи, площадка для совместных мероприятий и витрина проектов российских молодежных организаций. Мы приехали в Сербию с главной целью - услышать вас. При работе с молодежью в России мы ориентируемся на принцип: "Никаких проектов для молодежи без самой молодежи". Этот подход мы применяем и в международном сотрудничестве. Поэтому нам важно знать, каким вы видите наше сотрудничество, каких программ или возможностей вам не хватает. Ваши идеи и энергия - это именно то, что нужно для нашего общего будущего", - приводит пресс-служба ДВФМ слова Иванова.

Сербская молодежь проявила интерес к стажировкам в России, развитию навыков для работы в медиасфере и участию в грантовых конкурсах. Представители ДВФМ рассказали о действующих программах стажировок, в том числе в самой дирекции, а также представили Международный контент-центр - постоянно действующее сообщество для блогеров и медиаспециалистов. Также обсуждалась возможность запуска совместных образовательных проектов, посвященных историческим связям России и Сербии, включая тему заселения сербами территорий современного Донбасса и их вклада в развитие региона. В завершение встречи Иванов пригласил молодых людей из Сербии принять участие в Международном фестивале молодежи в 2026 году, который объединит 10 тыс. участников из 190 стран мира.

22 декабря в Белграде состоялось открытие IV Международного юношеского турнира по мини-футболу "Международный кубок дружбы", который стал ключевым событием визита делегации ДВФМ в Сербию. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Сербии, России, Австрии, Боснии и Герцеговины. Россию представляли юные футболисты клуба "Шахтер" из Донецкой Народной Республики. Организатором турнира выступил благотворительный фонд "Первоверховных апостолов Петра и Павла", соорганизатором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи при поддержке Росмолодежи и МИД РФ. По итогам мероприятия подчеркивалось, что подобные спортивные инициативы дополняют гуманитарное и молодежное сотрудничество между Россией и Сербией.