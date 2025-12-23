В Подмосковье около 40 тыс. детей посетят елки в формате ледовых спектаклей

Всего запланировано восемь представлений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. детей из семей участников специальной военной операции, многодетных и малообеспеченных семей Московской области посетят губернаторские елки, которые в этом году пройдут в формате ледовых спектаклей. Об этом сообщила пресс-служба губернаторства и правительства региона.

"Традиционно в преддверии Нового года в Московской области проходят губернаторские елки для детей участников СВО, из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанников семейных центров, ребят с ограниченными возможностями. В 2025 году мероприятия организованы в новом формате - это новогодние ледовые шоу Ильи Авербуха "Снежная королева" и Татьяны Навки "Спящая красавица". Всего запланировано восемь представлений, которые посетят 38 тыс. детей из всех округов Подмосковья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Андрей Воробьев перед началом одного из спектаклей на "Арене Мытищи" пообщался с юными зрителями. Это ребята из 27 округов Подмосковья - Лобни, Истры, Химок, Реутова, Дубны, Павловского Посада и других. Всего - 4,7 тыс. детей. Они не только смогли увидеть красочное представление, но и получить подарки - конфеты, игрушки-пазлы, открытки.

"Рад здесь видеть и детей, и их родителей. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье. Желаю всем хорошего спектакля. Мы вас очень любим и дорожим", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Андрея Воробьева, открывая мероприятие.

В пресс-службе рассказали, что Авербух уже пятый год представляет свои ледовые шоу в разных городах Подмосковья. В рамках новогодних проектов "Ледниковый период" и "Чемпионы" прошло более 50 спектаклей на открытых площадках, они собрали свыше 150 тыс. зрителей. Под его художественным руководством впервые в Московской области пройдет областной фестиваль "Хрустальный лед". Со 2 по 10 января на центральных катках и в парках Люберец, Лобни, Домодедова, Подольска, Балашихи, Одинцова, Коломны, Дубны и Сергиево-Посадского округа состоятся отборочные туры для фигуристов-любителей. Оценивать выступления будет жюри, в состав которого войдут чемпионы мира Оксана Домнина и Роман Костомаров. Каждый показ будет венчать ледовый спектакль Ильи Авербуха "Зимние сказки Подмосковья". Начало всех мероприятий - в 18:00, вход - свободный.

Фестиваль завершится масштабным гала-концертом с участием звезд фигурного катания. Он пройдет 17 января в Центральном парке города Пушкино, дополнили в сообщении.