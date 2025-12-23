В Крыму выделили более 6 млрд рублей на ремонт и содержание дорог в 2026 году

"Крымавтодор" приобрел новую технику, что позволит ускорить работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Более 6 млрд рублей будет направлено на ремонт и содержание дорог, установку освещения и других элементов улично-дорожной сети в Республике Крым в 2026 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В 2026 году на ремонт и содержание улично-дорожной сети ГУП РК "Крымавтодор" получит более 6 млрд рублей. Данного объема средств достаточно для проведения ямочного ремонта, грейдирования, установки дорожных знаков, светофоров, остановок и нанесения разметки, других задач", - написал он в своем Telegram-канале.

"Крымавтодор" приобрел новую технику, что позволит выполнять большой объем работ. Аксенов добавил, что дорожное строительство, ремонт и обслуживание дорог в Крыму вышли на высокий уровень, однако предстоит в том числе повысить качество ямочного ремонта и грейдирования.