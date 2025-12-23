Во Владимирской области в 10 раз повысили штраф за безбилетный проезд

Его размер составит 3 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Владимирской области во вторник увеличили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте с 300 рублей до 3 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Депутаты <…> внесли поправки в закон "Об административных правонарушениях во Владимирской области". Размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте увеличен с 300 до 3 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также на заседании депутаты проголосовали за создание двух муниципальных образований - Суздальского муниципального округа и городского округа Суздаль. Для проведения преобразований установлен переходный период - до 31 декабря 2026 года.