Вопрос о лишении фигуристки Дробязко гражданства Литвы направили в КС республики

Региональный административный суд воздержался от вынесения решения

ВИЛЬНЮС, 23 декабря. /ТАСС/. Региональный административный суд Литвы воздержался от вынесения решения по делу о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко и повторно направил его в Конституционный суд. Об этом судебная инстанция сообщила на своей странице в интернете.

Не видит мотивов

"Региональный административный суд хотел бы получить разъяснения о том, должны ли в таком деле быть установлены факт опасности, исходящей от поддержки конкретным лицом государства, угрожающего интересам Литвы или ЕС, а также мотивы подобных действий", - говорится в сообщении.

Конституционный суд Литвы 9 октября постановил, что президент Литвы не нарушил конституцию, лишив фигуристку гражданства. Коллизия была связана с тем, имел ли право глава государства лишать Дробязко гражданства, которое было предоставлено ей в порядке исключения именным президентским декретом. В конституции ничего не говорится о процедуре лишения таких лиц литовского гражданства. О праве президента на это указано лишь в законе о гражданстве.

Опасные танцы

Власти утверждали, что литовским гражданством Дробязко угрожает нацбезопасности страны. Как отмечала адвокат фигуристки Сандра Понелене, литовским судебным инстанциям надо понять, были ли выступления Дробязко, ее танцы на льду "какой-то политической поддержкой России, угрозой интересам Литвы". Других аргументов в пользу лишения гражданства не выдвигалось. Как напомнила Понелене, департамент госбезопасности Литвы, изучив вопрос, в действиях Дробязко никаких угроз не усмотрел.

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в порядке исключения, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки (ЕС и США внесли ее в свои санкционные списки) "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине, поскольку для Литвы это является признаком неблагонадежности. В сентябре 2023 года глава государства лишил Дробязко гражданства, после чего начались судебные разбирательства.