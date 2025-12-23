В Запорожской области усилят контроль за эффективностью строительного сектора

Для этого на государственное автономное учреждение "Госстройэкспертиза" возложены дополнительные функции по строительному контролю

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Контроль за эффективностью трат бюджетных денег и качеством работ в строительном секторе Запорожской области станет комплексным и будет усилен в 2026 году. Для этого на государственное автономное учреждение Запорожской области (ГАУ ЗО) "Госстройэкспертиза" возложены дополнительные функции по строительному контролю, сообщили ТАСС в организации.

Ранее основной задачей организации было проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. При этом в других регионах РФ эти функции и осуществление строительного контроля выполняют различные организации.

"Мы переходим от роли исключительно проектного консультанта к полноправному участнику процесса возведения объектов, обеспечивая не только проверку документации, но и полноценный контроль качества непосредственно на площадках. Эти меры позволят существенно снизить издержки и повысить эффективность расходования бюджетных средств, гарантировать надежность конструкций, а также ускорить восстановление региона", - сказал директор ГАУ ЗО "Госстройэкспертиза" Андрей Мухин.

Он добавил, что осуществление строительного контроля учреждением "обеспечит комплексный подход к обеспечению высокого качества строительных объектов". По его словам, начата подготовительная работа, включающая адаптацию внутренней структуры, подбор квалифицированного персонала и изучение нужд рынка, особенно в части восстановительных работ инфраструктурных объектов.

Кроме того, ГАУ ЗО "Госстройэкспертиза" в 2025 году выдвинула еще две инициативы перед Министерством строительства России. Учреждение предложило организовать разработку специальных региональных индексов изменения сметной стоимости, позволяющих точнее рассчитывать стоимость строительства в условиях региона. Кроме того, планируется создать перечень местной строительной продукции с фиксированными ценами, способствующий оптимизации затрат и поддержке местных производителей.

При этом в организации подчеркнули, что особое значение приобретает ежеквартальный мониторинг цен на строительные ресурсы. По итогам четвертого квартала 2025 года была обработана и передана федеральному центру - ФАУ "Главгосэкспертиза России" - информация по более чем 300 видам материалов и видов работ, рассказали в пресс-службе запорожской "Госстройэкспертизы".