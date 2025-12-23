Психолог Гофман рассказала, что поможет от стресса на новогодних выходных

Старые фильмы и активное времяпрепровождение помогут людям восстановиться, считает кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и организационной психологии Санкт-Петербургского государственного университета

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Чувство ностальгии и активное времяпрепровождение помогут людям восстановиться во время новогодних выходных и избавиться от стресса. Такое мнение высказала на пресс-конференции в ТАСС кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и организационной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Гофман.

"У нас на факультете проводится исследование научной группы о ностальгии, потому что долгое время считали, что ностальгия как болезнь, ничего в ней хорошего нет, а вот коллеги выявили, что это очень мощный ресурс. Особенно новогодняя ностальгия, потому что мы видим, как быстро меняется мир, а если мы вечером включим наши любимые фильмы - "Ирония судьбы", "Служебный роман" и так далее, чувство ностальгии будет возвращать нас как островок стабильности к тем классическим вещам, в которых мы чувствуем устойчивость и постоянство", - сказала она.

Как отметила специалист, также очень полезно каждому вспоминать, как праздновали Новый год в его детстве, семейные традиции, - это формирует идентичность и собственное "я". Кроме того, новогодняя ностальгия дает чувство общности, когда вся страна вместе слушает бой курантов, новогодние поздравления - все, что объединяет.

"Мы все чувствуем тотальную усталость, и если говорить о процессах, которые существуют у человека, то сначала мы активно во что-то включаемся, а потом нам нужно восстановление. И для того, чтобы снова выйти на новый уровень качественной деятельности, нам обязательно нужно время для восстановления сил. Чтобы отдохнуть, многим кажется, что нужно просто лежать, но наши исследования говорят о том, что пассивный отдых еще больше усугубляет стресс и усталость. А исследования, связанные с тем, как влияют соцсети на здоровье, говорят, что в новогодние праздники люди в два раза больше сидят в интернете и в три раза больше чувствуют усталость, одиночество", - добавила Гофман.