Депутат Боярский: мошенники создают фейковые чаты в WhatsApp и Telegram

Злоумышленники маскируют их под чаты жилых домов и трудовых коллективов, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мошенники после введения в России ограничений на голосовые вызовы в WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ) и Telegram начали создавать в этих мессенджерах фейковые чаты, маскируя их под чаты жилых домов и трудовых коллективов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на пресс-конференции.

"Несмотря на деградацию звонков в WhatsApp и Telegram, мошенники теперь создают там чаты. И чаты, которые маскируются под чаты предприятий, жилых домов и так далее. Там схема такая: вы заходите, вас добавляют в этот чат, вы там видите знакомых людей. Потому что мошенники про вас знают немало, они готовятся к этой атаке. Вы видите там своего соседа, охранника, консьержа, они между собой коммуницируют, вы теряете бдительность, дальше сценарии могут быть самые разные", - сказал Боярский.

По его словам, после этого в чате могут появляться просьбы прислать коды подтверждения или другие данные. Чтобы надавить на человека, мошенники создают ощущение, что все остальные участники уже выполнили просьбу, отметил депутат.

"Поэтому, когда вас добавляют в какой-то чат, даже если вы как будто видите там знакомых людей, обязательно позвоните хотя бы одному из них, удостоверьтесь, что этот чат действительно создан ими", - добавил Боярский.