Новый переход через ж/д пути МЦД-4 свяжет районы Новогиреево и Вешняки

Для маломобильных граждан установят лифты

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проект строительства пешеходного перехода через пути МЦД-4 между Кетчеровской и Фрязевской улицами утвердили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект строительства пешеходного перехода через железнодорожные пути МЦД-4, на участке между станциями Новогиреево и Реутов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня для пересечения путей МЦД-4 жителям приходится пользоваться переходом на станции Новогиреево, расположенным примерно в 600 м от створа будущего проектируемого пешеходного перехода.

"Надземный пешеходный переход длиной порядка 100 м свяжет жилые кварталы районов Вешняки (Кетчеровская улица) и Новогиеево (Фрязевская улица), обеспечив удобный и безопасный проход к многочисленным образовательным учреждениям (школы, Московский колледж архитектуры и градостроительства, Московский университет им. Грибоедова), спортивным комплексам (скейт-парк, "Академия воды"), Музею автомобильного модернизма и другим объектам притяжения.

Для маломобильных граждан установят лифты", - уточнили в мэрии.