Выдающиеся ученые становятся национальными героями России

В Москве состоялась третья церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий "ВЫЗОВ". Это событие объединило людей, заинтересованных в развитии науки и российских технологий. Коммуникационным партнером премии выступил медиахолдинг МАЕР, благодаря которому миллионы увидят выдающихся ученых современности на улицах городов. Об этом читайте в материале ТАСС

Торжественная церемония прошла 19 декабря в "Манеже". Приветствие президента РФ зачитал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В нем, в частности, отмечено: "Важно, что такие масштабные, содержательные инициативы, какой, безусловно, является премия „ВЫЗОВ“, вносят значительный вклад в популяризацию науки и образования, в формирование у молодежи интереса к творческому исследовательскому поиску. От этого напрямую зависит успешное социально-экономическое развитие России, укрепление ее суверенитета, достижение технологического лидерства на ключевых направлениях прогресса".

Химия

Вера Виль удостоена премии "ВЫЗОВ" в номинации "Перспектива" за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов. Награду ей вручил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Само название номинации „Перспектива“ — это олицетворение того, что делают наши лауреаты. Вызов, поиск, озарение, решение и, конечно, перспектива. Это возможность на деле для людей реализовать, проявить все то, о чем мечтали, что искали, что открыли. Впервые в истории премии „ВЫЗОВ“ в качестве победителя на сцену поднимется женщина-ученый", — отметил Алексей Лихачев.

"Современная химия — это наука больших коллективов. И я бы не справилась без моей замечательной команды, с которой мы работали бок о бок", — сказала Вера Виль.

Технологии

Михаил Скупов стал лауреатом в номинации "Инженерное решение", а солауреатом — Алексей Глушенков. Награду за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива им вручил сооснователь Российского квантового центра, председатель совета фонда "Вызов" Руслан Юнусов.

"У нас сегодня очень интересная церемония. Мы вспоминаем школу, вспоминаем наших учителей, преемственность. Я по образованию фундаментальный физик, а мой папа — инженер. На его примере я лично увидел, как инженерные решения меняют нашу с вами жизнь к лучшему. И поэтому мне вдвойне приятно сегодня вручать премию в номинации „Инженерное решение“", — сказал Руслан Юнусов.

"Я хочу поблагодарить фонд „Вызов“ и научный комитет премии „ВЫЗОВ“. Я до сих пор не осознал, что получил такой уровень признания", — прокомментировал лауреат.

Молекулярные механизмы

Премии "ВЫЗОВ" в номинации "Прорыв" удостоен Илья Ямпольский. Награду за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений ему вручила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Результаты исследований Ильи Ямпольского невозможно переоценить. Они позволяют нам маркировать особые клетки, например онкологические, и следить за тем, как они распределяются в организме живого существа, в организме человека, как они реагируют на химическую терапию и другие лечебные воздействия", — подчеркнула Вероника Скворцова.

"Спасибо за такую большую честь присоединиться к ряду лауреатов премии „ВЫЗОВ“, на многих из которых я хотел бы равняться", — сказал Илья Ямпольский.

Открытие

Лауреатом в международной номинации Discovery ("Открытие") стал ученый из США Валерий Фокин. Он удостоен премии за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем. Награду ему вручил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

"Когда ты не знаешь, что делать, лучшая стратегия — это сделать первый шаг. И наш лауреат около 20 лет назад сделал такой очень смелый шаг. Эффективные и простые, как конструктор, клик-химические реакции позволяют создать уникальные материалы, которых в природе нет. Для нас огромная гордость наградить лауреата именно здесь, в России, на родине нашего героя", — сказал он.

"Я горжусь тем, что сформирован российской научной школой: принципиальной, дерзкой, уверенной и всегда понимающей важность эксперимента", — поделился лауреат.

Радиохимические технологии

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил премию в номинации "Ученый года" Степану Калмыкову за фундаментальные и прикладные исследования в области радиохимии и радиохимических технологий.

"Для меня особая честь вручить награду Степану Калмыкову. Мы работаем с ним рука об руку уже больше пяти лет. Он состоялся в науке не только как поистине выдающийся химик, но и как блестящий организатор науки. И вот это хорошее знание университетской и академической науки делает его поистине уникальным", — отметил министр.

"Для меня получить эту премию — большое везение. И оно заключается еще и в том, что я занимаюсь очень интересной и молодой наукой, радиохимией", — подчеркнул Степан Калмыков.

"Перед научным комитетом премии „ВЫЗОВ“ было множество достойнейших научных работ. Мы выбирали не тех, кто украшает уже построенное здание науки, а тех, кто закладывает фундамент нового этажа. Мир часто бывает несправедлив, но в науке есть объективная истина, и люди, честно ищущие ее, рано или поздно обязательно побеждают", — отметил важность объективности при оценке заявок Артем Оганов, председатель научного комитета премии "ВЫЗОВ", заслуженный профессор "Сколтеха".

Участники церемонии увидели оригинальный спектакль, построенный на соединении науки и искусства. В нем приняли участие Алла Сигалова, Софья Эрнст, Андрей Мерзликин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Елизавета Базыкина, Александра Ребенок, Евгений Ткачук, Игорь Крутой, Seville, Akmal’. Ведущий и главный режиссер — Константин Богомолов.

"Премия „ВЫЗОВ“ — это сообщество тех, кто верит в силу и красоту науки. А главное — в людей, которые создают будущее уже сейчас. Ученые каждый день меняют к лучшему жизни миллионов людей. Задача фонда „Вызов“ — рассказать о них так, как мы это сделали сегодня, — ярко и незабываемо", — сказала генеральный директор фонда "Вызов" Наталья Третьяк.

Генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор рассказал о масштабной коммуникационной кампании, благодаря которой миллионы людей увидят лауреатов премии "ВЫЗОВ" на медиафасадах по всей стране.

"Наука — это не что-то абстрактное. Сегодня мы видим достойных людей, которые выходят на сцену. И в рамках нашей медиакампании мы рассказываем о них на всю страну — от Калининграда до Владивостока. Миллионы людей узнают о достижениях лауреатов премии „ВЫЗОВ“", — отметил Константин Майор.

"То, что делают лауреаты премии, — это огромный труд. Сегодня это научное открытие, завтра это технология, а послезавтра — производство и качество жизни москвичей и гостей столицы. Очень важно, что в Москве есть все необходимое для развития научного и производственного потенциала, экономики. И правительство Москвы, конечно же, будет и дальше поддерживать премию „ВЫЗОВ“", — резюмировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, подчеркнув, что научные открытия становятся реальными технологиями для повышения качества жизни.