Боярский: создание базы IMEI-номеров сделает кражи телефонов бессмысленными

В России планируется создание специальной платформы учета IMEI-номеров мобильных устройств, отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Создание базы идентификационных номеров, присваиваемых каждому мобильному устройству (IMEI), позволит сделать кражи телефонов бессмысленными и снизить риски мошенничества с незаконным перевыпуском sim-карт. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, в России планируется создание специальной платформы учета IMEI-номеров мобильных устройств. "Что такое IMEI-номера? Это номера устройств, которые неотделимы от них, как автомобилисты меня поймут - номер у машины. Вот он выбит, его ничем не сотрешь. Вот так у каждого сложного устройства есть IMEI-номер. Если у нас появится база IMEI-номеров, которые особенно ввозят на территорию нашей страны, это будет очень правильная, большая государственная задача", - сказал Боярский.

"Во-первых, станет бессмысленным телефоны воровать, потому что оператор видит IMEI. Во-вторых, можно будет привязать конкретную sim-карту к конкретному устройству и сделать так, чтобы это устройство, эта sim-карта не работала на другом устройстве", - отметил парламентарий.

Боярский также обратил внимание на риски мошенничества при незаконном перевыпуске sim-карт. "Потенциально перевыпустить sim-карту с вашим номером без вашего ведома возможно. <…> Злоумышленник с копией вашего паспорта, войдя в сговор с каким-нибудь нерадивым, так сказать, сотрудником дилерской сети, то, получив перевыпущенную sim-карту, на его телефон придут все ваши пароли от банков, от соцсетей, от государственных услуг, вообще от всего, что у вас есть. Поэтому это очень-очень опасный вид мошенничества", - добавил депутат.