Первый канал и ВГТРК включили выступления Ларисы Долиной в новогодние эфиры

Народная артистка России вошла в число участников главных новогодних музыкальных программ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России Лариса Долина вошла в число участников главных новогодних музыкальных программ на федеральном телевидении. Ее выступления зрители увидят на Первом канале и телеканале "Россия". Об этом говорится в пресс-релизах телеканалов.

Первый канал 1 января в 13:55 представит большой праздничный концерт "Наш Новый год". В анонсе мероприятия указано, что в программу войдет номер с участием певицы. "В программе: Лариса Долина + Елена Север - "Мимо" + балет "Марта", - говорится в анонсе Первого канала.

Кроме того, Долина выступит в шоу "Песня года" на телеканале "Россия". Концерт подводит музыкальные итоги года и собирает на одной сцене ведущих исполнителей. "На телеканале "Россия" - главный концерт страны! Участвуют все звезды! На сцене лучшие исполнители 2025 года: <...> Григорий Лепс, Лариса Долина, Artik & Asti и многие другие", - сообщается в пресс-релизе телеканала.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Ларису Долину начали вырезать из новогодних программ на федеральных телеканалах. Речь также шла о том, что изменения коснутся и других передач с участием артистки. Информация появилась на фоне широкого общественного обсуждения истории с квартирой певицы, которая стала предметом судебного разбирательства.