В Москве более 360 культурных площадок подготовили новогоднюю программу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Больше 360 культурных площадок Москвы, среди которых парки, музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы, представят жителям и гостям города новогоднюю программу, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Для москвичей и туристов подготовили насыщенную программу, в которую вошли интерактивные спектакли, концерты, мастер-классы, квесты, познавательные игры и экскурсии. Часть из них можно посетить уже сейчас", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Например, в саду "Эрмитаж" стартовал проект "Музыкальный театр в парке", который объединяет театральное представление, художественную инсталляцию и интерактивный квест. На площадке разместили арт-объект "Времена года", который сыграет роль декораций для постановки "Волшебные подснежники", созданной по мотивам сказки "12 месяцев". А в парке искусств "Музеон" 27 декабря откроется гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0", гости которого смогут попробовать разные блюда и напитки - от авторских чебуреков с вишней до тыквенного чая, а также поучаствовать в кулинарных уроках и послушать музыкальные номера.

Все выходные дни будут работать Московская усадьба Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" и ее филиалы в Измайловском парке, парке Олимпийской деревни и ландшафтном парке "Митино". Для посетителей Московского зоопарка с 3 по 8 января проведут новогодние представления, в ходе которых расскажут о животных - символах разных годов и предложат прогуляться по территории. А в программе концертного зала "Зарядье" - мультимедийный концерт по мотивам сказок, вечер джазовой музыки и чтение прозы под аккомпанемент оркестра.