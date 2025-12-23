В отряд "ЛизаАлерт" Ростовской области за год поступило более 1,2 тыс. заявок

Поисковые группы нашли 638 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Ростовской области получил более 1,2 тыс. заявок на поиск пропавших людей в 2025 году. Об этом сообщил старший координатор поисково-спасательного отряда региона Константин Чернявский на пресс-конференции в пресс-центре регионального информационного центра "ТАСС-Юг".

"За 2025 год мы получили уже более 1200 заявок. 638 человек найдено и, к сожалению, 69 человек еще не найдены. На данный момент поиски продолжаются в ежедневном режиме", - сказал Чернявский.

Он уточнил, что годом ранее в поисковый отряд поступило 1057 заявок. Из них 649 людей удалось найти живыми, а 53 человека не удалось найти.

Старший инструктор "Школы ЛизаАлерт" в Ростовской области Татьяна Викулова отметила, что волонтеры проводят профилактические беседы с детьми и подростками, чтобы те смогли не растеряться в случае потенциальной опасности. Также волонтеры напоминают, что в случае пропажи ребенка, нужно начинать поиски сразу же, обзванивая знакомых, друзей, секции и школы.