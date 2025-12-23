В Москве снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации, а также о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве. Эпидемические пороги не превышены, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону года, при этом отмечается снижение заболеваемости и количества госпитализаций среди совокупного населения и во всех возрастных группах. Эпидемические пороги не превышены", - говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями преимущественно связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Доля вирусов гриппа в мониторинге не увеличилась.

Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации, а также о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.