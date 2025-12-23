В Москве на территории экс-промзоны "Южный порт" построят станцию метро и дороги

В рамках проекта будет построено и реконструировано порядка 8,2 км улично-дорожной сети

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки территории для строительства транспортной инфраструктуры в бывшей промзоне "Южный порт" в Печатниках. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Проект предусматривает строительство новой станции "Южный порт" на Люблинско-Дмитровской линии метро. Также запланирована реконструкция участка линии метрополитена между станциями "Печатники" и "Кожуховская" со строительством второго в Москве совмещенного автомобильного и метротоннеля длиной 1,3 км с 2-3 полосами движения в каждом направлении (такой же тоннель был возведен при строительстве продления Сокольнической линии метро на пересечении Калужского шоссе с магистралью Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и открыт в июне 2019 года). Тоннель войдет в состав новой автомагистрали, которая свяжет ТТК и Люблинскую улицу", - значится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках проекта будет построено и реконструировано порядка 8,2 км улично-дорожной сети, включая участки Южнопортовой улицы, 2-го Южнопортового проезда, проектируемых проездов № 3502, № 1423 и др.

"Для удобства горожан возведут три внеуличных пешеходных перехода - в районе дома № 18, стр. 1 по 2-му Южнопортовому проезду, на пересечении проектируемого проезда № 1423 и Южнопортовой улицы, в районе станции метро "Печатники". Утвержденный проект планировки является частью мероприятий масштабного проекта по созданию нового центра экономической активности "Южный порт - Текстильщики". В общей сложности на территории бывшей промзоны "Южный порт", занимающей порядка 35% района Печатники, планируется возвести 18,8 млн кв. м общественно-деловых, производственных и жилых зданий", - добавили в мэрии.