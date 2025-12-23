Психолог Гофман рекомендовала составлять гибкие цели на новый год
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Список целей на новый год должен содержать гибкие желания, которые могут трансформироваться, чтобы избавить себя от излишнего стресса. Такое мнение высказала на пресс-конференции в ТАСС кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и организационной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Гофман.
"С одной стороны, мы как психологи знаем, что цели направляют нас, помогают сформировать наши силы физические, психические, чтобы мы эту цель достигали. Но, с другой стороны, мы знаем про такие конкретные, измеримые цели, и такое ощущение, что они бывают настолько конкретными, что уже ни вправо, ни влево не шагнуть. Мне кажется, что самое важное в формировании целей, чтобы они были гибкими и экологичными к себе, к окружению. Чтобы они могли трансформироваться, меняться в течение года", - сказала она.
Как отметила специалист, в обществе есть тенденция чрезмерной концентрации на целях. "Кажется, что культ эффективности, достигаторства, "успешного успеха" пропитал всю нашу культуру. Мы видим, что блогеры совершают кругосветные путешествия, достигают сумасшедших целей, и нам кажется, что мы что-то не доделали, не дотянули", - сказала она.
Главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Елена Исаева добавила, что подведение итогов года также вызывает большой стресс у людей с выставлением себе оценки, так как они сравнивают себя с известными людьми, блогерами, лидерами мнений. "Если человек не умеет себя хвалить, то этому нужно учиться. Завести, например, какой-нибудь дневничок гордости, достижений. И каждый вечер записывать, что хорошего было за день", - сказала она.
Исаева подчеркнула, что достижения могут быть совсем небольшими, но отвечающими внутренним ценностям человека - помог соседке занести детскую коляску, позвонил бабушке и так далее.