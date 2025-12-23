В Петербурге вынесли приговор аферистам, "сдававшим" жилье через интернет-сервис

Пострадали несколько десятков человек из разных регионов России

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор пяти участникам организованной группы мошенников, которые размещали фальшивые объявления о сдаче квартир и номеров на известном интернет-сервисе, в результате чего пострадали несколько десятков человек из разных регионов России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Трешкина, Юлии Васильевой, Александра Уткина, признанных виновными в совершении 150 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Марии Ивановой, признанной виновной в совершении 89 преступлений (по той же статье), Рамиля Гурбанова, который обвинялся в совершении 67 преступлений (по той же статье)", - сообщили в пресс-службе.

Трешкина суд приговорил к трем годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей (с учетом срока домашнего ареста наказание по факту считается отбытым), Васильеву - к трем годам колонии общего режима (отбывание наказания отсрочено до исполнения 14 лет ребенку фигурантки). Гурбанова суд оправдал по 28 эпизодам за отсутствием в его действиях состава преступления, а по остальным эпизодам назначил условное наказание в виде 3,5 года лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей. Иванова и Уткин также получили условные сроки в 4,5 и пять лет и штрафы в 300 и 500 тыс. рублей соответственно.

О задержании фигурантов сообщалось в феврале 2022 года. Приговор одному из организаторов мошеннической схемы Вальдемару Леманну был вынесен в феврале нынешнего года - мужчине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 300 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении его сообщницы Елены Коневец прекращено в связи с ее смертью. По данным следствия, Леманн и Коневец были знакомы долгое время и имели опыт работы в сфере аренды недвижимости, преступную группу они создали не позднее февраля 2021 года.

Как рассказывала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали сдать недвижимость всем желающим. Для успешной верификации направляемых данных мошенники использовали поддельные таблички с адресами центральных районов Петербурга и Сочи. Явные несоответствия на фотографиях они устраняли с помощью обработки в графических редакторах. При проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты участвовали в видеоконференциях, где показывали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими, а для затруднения идентификации личности меняли свою внешность, используя парики, накладные усы и бороды.

После активации объявлений о сдаче жилья организаторы криминальной схемы обращались в администрацию сервиса и просили в виде исключения разрешить проводить оплату напрямую на счет арендодателя. При этом гражданам, которые бронировали объекты недвижимости, направлялось уведомление о необходимости внесения полной стоимости. Полученные деньги обналичивались через банкоматы и похищались. Кроме того, после оплаты злоумышленники нередко отменяли бронь через администрацию интернет-сервиса под надуманным предлогом и вновь выставляли объект для аренды. Так за одно и то же предложение они могли получить деньги от нескольких человек. В общей сложности потерпевшие перевели аферистам не менее 5 млн рублей.