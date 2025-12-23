В Саратовскую область прибыл третий "Валдай"

Судно начнет регулярные рейсы по Волге в период навигации 2026 года

САРАТОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Третье судно "Валдай", которое носит имя генерала Панфилова, доставлено в Саратовскую область, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Третий Валдай "Генерал Панфилов" был собран на заводе в Нижнем Новгороде - после сборки проводились пусконаладочные работы и технические испытания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно начнет регулярные рейсы по Волге в период навигации 2026 года.

Пассажирские речные перевозки были возрождены в Саратовской области в 2025 году после 30-летнего перерыва. Два "Валдая" - "Юрий Гагарин" и "Петр Столыпин" - в период навигации 2025 года перевезли порядка 28 тыс. пассажиров по маршруту Саратов-Маркс-Воскресенское-Вольск-Балаково.