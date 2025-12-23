На польско-российской границе образовались многокилометровые очереди

Транспортный поток увеличился из-за новогодних праздников

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Калининградская областная таможня заблаговременно подготовилась и приняла необходимые меры по оптимизации работы таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Мамоново-2 на российско-польской границе в связи с увеличением в рождественские и новогодние праздники транспортного потока из соседней Польши. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областной таможни Оксана Иванова.

По сообщениям нескольких СМИ, на польско-российской границе отмечены многокилометровые очереди автомобилей. Так, на погранпереходе Гжехотки перед въездом в Калининградскую область постоянно стоит более 200 машин. Отмечается, что некоторые ждут досмотра польских таможенников для проезда через границу больше суток. При этом со стороны РФ пробок нет.

"Зимой в связи с рождественскими и новогодними праздниками традиционно происходит увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на ее польско-российском участке, при этом большая часть легковых автомобилей следует через таможенный пост МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни. Большинство приезжающих используют калининградский аэропорт Храброво как хаб и совершают дальнейшие перелеты по всей территории Российской Федерации", - пояснила Иванова.

По ее информации, если еще недавно через три поста пунктов пропуска на участках российско-польской и российско-литовской границ в сутки на территорию Калининградской области прибывало около 300 автомобилей из стран Евросоюза, то в последние дни - уже более 500 единиц. При этом абсолютное большинство легковых транспортных средств следует через МАПП Мамоново-2.

В связи с прогнозируемым сезонным увеличением транспортного потока из Польши на период новогодних праздников начальник областной таможни Денис Партоменко принял меры, позволяющие сократить время оформления пассажирских автобусов и легкового автотранспорта. "Так, на таможенный пост МАПП Мамоново-2 прикомандированы сотрудники по оформлению физических лиц и легковых транспортных средств, достигнута договоренность с руководством погрануправления ФСБ России по Калининградской области по совместному контролю рейсового транспорта, перед въездом на пункт пропуска оборудован специальный информационный щит с бланками и образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций, а также выделена отдельная линия для транспорта, следующего в так называемом приоритетном порядке", - уточнила Иванова. Как результат, отсутствие каких-либо проблем с проездом и очередей.

В пресс-службе также отметили, что в праздничные и выходные дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года таможенные посты Калининградской областной таможни будут работать в штатном режиме.