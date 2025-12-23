В зоопарке Ростова-на-Дону объяснили сожительство лемура и куропатки

В СМИ появилась информация о том, что в зоопарке лемур каждый день обнимает и согревает куропатку в своих лапках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Фотографию, распространившуюся в интернете, на которой лемур обнимает куропатку в зоопарке Ростова-на-Дону, объяснили совместным проживанием этих животных в одном вольере. Лемур не грел птицу, а ждал, когда она снесет яйцо, чтобы полакомиться им, сообщил ТАСС представитель зоопарка.

Ранее в СМИ опубликовали фото и информацию о том, что в ростовском зоопарке лемур каждый день обнимает и согревает куропатку в своих лапках.

"У нас уже много лет совместная экспозиция лемуров и куропаток, то есть они содержатся в одном вольере. Сотрудники не знали, что куропатки в настоящее время несутся. Они думали, что от стресса куропатки не несутся. А когда сотрудник пришел пораньше, он увидел, что лемуры сидят над этой куропаткой и ждут. Как только она снесла яичко, они тут же его схватили и съели", - сказал представитель зоопарка.

Он добавил, что голубей в вольере лемуров и куропаток нет, а публикации о такой дружбе - домыслы.

Зоопарк в Ростове-на-Дону - один из крупнейших в России и Европе. Весь территориальный комплекс представляет собой место отдыха в городской черте общей площадью 56,97 га.