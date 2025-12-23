Пробки в Москве достигли восьми баллов

Средняя скорость потока - 29 км/ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Автомобильные заторы в Москве в вечерний час пик во вторник оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс пробки" на 17:45.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Как уточняется в Telegram-канале столичного департамента транспорта, на движение влияют увеличение числа поездок в предновогодние дни, неблагоприятная погода, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

"Средняя скорость потока - 29 км/ч. Интенсивное движение сейчас на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады; внешней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал, дом 8, корпус 2; Москворецкой набережной в районе Устьинского проезда, дом 9, строение 4", - уточнили в ЦОДД.