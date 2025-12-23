В Чадане после выхода воды из русла реки открыли ПВР

В городе затоплено несколько улиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вода вновь вышла из русла реки в городе Чадан в Туве, затоплено несколько улиц. Организован пункт временного размещения, сообщает администрация Дзун-Хемчикского района.

20 декабря в Чадане, где проживает около 9 тыс. человек, произошел выход наледевых вод и было подтоплено несколько улиц. В этот же день выход воды прекратился, а ГУ МЧС России по региону сделали отводной канал в русло реки Чадан и защитные насыпи.

"Вновь в связи с выходом воды из русла реки Чадан на территории города, на базе Спортшколы <…> развернут пункт временного размещения (ПВР) для населения", - говорится в сообщении. В администрации района ТАСС сообщили, что вода вышла не несколько улиц города, подтопленных домов нет.

По данным ГУ МЧС России по региону, ситуация в Чадане контролируется, на место выехала оперативная группа.

В МЧС сообщили, что русло реки перекрыли, дамбу дополнительно укрепили. "Вода начинает активно уходить. Для работ привлекалась специальная техника дорожников. Количество сил и средств увеличено до 64 человек и 24 единиц техники", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва.