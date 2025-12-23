Лидерский проект АСИ запустил бесплатный скрининг ретинопатии для диабетиков

Лидер проекта, учредитель, председатель РетинаФонда, врач-офтальмолог Татьяна Аванесова напомнила, что диабетическая ретинопатия является одним из наиболее серьезных осложнений сахарного диабета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) по организации бесплатного скрининга диабетической ретинопатии стартовал в Алтайском крае. Проект может охватить более 3 тыс. пациентов-диабетиков, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) по организации бесплатного скрининга диабетической ретинопатии стартовал в Алтайском крае. Инициатива позволит охватить более 3 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Благодаря обследованию жители региона смогут сэкономить около 4 тыс. рублей на консультации и осмотре глазного дна с использованием фундус-камеры. Метод позволяет выявить ранние признаки проблемы и своевременно начать лечение", - сказано в сообщении.

Лидер проекта, учредитель, председатель РетинаФонда, врач-офтальмолог Татьяна Аванесова напомнила, что диабетическая ретинопатия является одним из наиболее серьезных осложнений сахарного диабета. "Заболевание коварно - оно развивается постепенно и часто протекает бессимптомно на ранних стадиях, однако может привести к серьезным последствиям, включая потерю зрения вплоть до слепоты. Регулярное обследование позволяет выявить изменения на сетчатке на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. В рамках проекта мы организуем обучение и сопровождение медсестер и радиологов ведущими врачами-офтальмологами страны", - приводятся ее слова в сообщении.

Заместитель руководителя направления "Социальные проекты" АСИ Ирина Петрунина подчеркнула, что укрепление здоровья является одним из приоритетных направлений работы агентства. "Для этого АСИ поддерживает инновационные проекты в медицинской сфере. Их авторами часто становятся представители профессионального медицинского сообщества. В решениях часто заложен серьезный потенциал для повышения качества и доступности медицинской помощи и развития технологий здравоохранения", - цитирует Петрунину пресс-служба.

В АСИ уточнили, что проект в Алтайском крае реализуется на базе Консультативно-диагностического центра региона. Для его реализации в регионе была проведена специальная программа обучения медицинских специалистов центра - медицинских сестер и ретинологов.