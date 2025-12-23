Сани с упряжкой оленей Санта-Клауса начали полет вокруг Земли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пользователи по всему миру в режиме онлайн могут наблюдать за полетом волшебных саней Санта-Клауса в сервисе Flightradar, выяснил корреспондент ТАСС.

Санта-Клаус вылетел из Северного полюса 23 декабря около 15:00 мск и, по состоянию на 17:50 мск, пролетает над территорией Финляндии на высоте 18,2 км и движется на юго-запад.

За полетом Санты также каждый год следит объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Однако ведомство начинает отслеживать перемещения Санта-Клауса и его упряжки по миру ночью 24 декабря.

Санта-Клаус - распространенный в западной Европе и Северной Америке волшебный персонаж, который дарит подарки детям на Рождество.